Cumhurbaşkanı Tatar, emekli pilot Karaçoban’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla emekli pilot Ali Karaçoban’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Emekli pilot Ali Karaçoban Cumhurbaşkanı Tatar’a “Turna Kuşu Misali” isimli kitabını takdim etti.

Karaçoban’a kitap takdimi dolayısıyla teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadele yıllarında hayatlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andı; başta Cengiz Topel ve Şehit Binbaşı Fehmi Ercan olmak üzere tüm hava şehitlerini yad etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin hava yolu ile Kıbrıs’a müdahalesine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, müdahalede görev alan tüm pilotları minnetle andı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin milli savunma sanayisindeki başarılarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Hava Kuvvetlerinin teknolojik uçaklarla gücüne güç kattığını belirtti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort da hazır bulundu.