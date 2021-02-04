Cumhurbaşkanı Tatar: Emrivaki bir anlaşmayı kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la bir saati aşan görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Tatar İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’la görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Tatar: "Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için egemenliğimizin fevkalade önemli olduğunu vurguladık. Adada istikrarın ancak iki devletin birbirini tanımasıyla olacağını söyledik" dedi.

Tatar şöyle konuştu "Raab’la 5 artı 1 konferansı için önemli meseleleri değerlendirdik. İngiltere'nin AB'den ayrılması dolayısıyla Kıbrıslı Türklere nasıl kazanımlar sağlanabileceğini de konuştuk. Oxford Üniversitesi’nin piyasaya sunduğu aşıdan bizlere de verilmesi için çalışma talep ettim."

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Egemen iki eşit devleti savunduğumuzu ancak müzakereye açık olduğumuzu söyledim. Guteress Kıbrıs Türklerine haksızlık yapıldığını söyledi. Adil kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün bizim için önemli olduğunu söyledik. İki devletin birbirini tanıması gerektiğini söyledim. Bir tarafta tanınan bir tarafta tanınmayan bir devletin olmasının kabul edilemez olduğunu söyledim. Yaptıkları ziyarette haklı tarafımızı görmeleri önemlidir. 5+1 görüşmelerle ilgili önemli görüşmeler yaptık.

İngilterenin AB'den çıkmasının Kıbrıs Türkleri için avantajını konuştuk. Başbakan Johnson’un bana selamını iletti. Aşılar, ticaret ve uçuşlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İngiliz üslerindeki Kıbrıs Türklerin mallarıyla ilgili de görüşlerimizi aktardık. Garantör İngiltereye pozisyonumuzu ve beklentilerimizi aktardık bunları not etmiştir. Emrivaki bir anlaşmayı kabul etmiyoruz bizim de beklentilerimizin dikkate alınması beni mutlu etti. Konuyla yakınen ilgilendiğini ve hazırlıklı olduğunu gördüm"

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04/02/2021 16:38