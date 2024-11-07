Cumhurbaşkanı Tatar : Enerji konusunda Güney Kıbrıs ile işbirliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi ile enerji kaynakları konusunda iş birliğine ve Türkiye’den gelen suyu paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti, yapılacak iş birliklerinin adanın iki tarafına ve Türk-Yunan ilişkilerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu tarafından düzenlenen “Toros’a Vefa Yarım Asra Saygı’’ isimli sergi ve konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Tatar nihai bir çözüme ulaşılana dek, Kıbrıs’taki iki devletin iş birliği yapabileceğine dikkat çekti, iki tarafın da fosil yakıtla elektrik ürettiğini, Türkiye üzerinden enterkonnekte sistem ile elektriğin adaya getirilebileceğini vurguladı.

-“ İki devletli çözüm siyaseti Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yürütülüyor”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, konuşmasında etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tatar, Kıbrıs sorununun çözümü için federasyon yerine iki devletli çözüm siyasetinin, 4 yıldan beridir Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Federal bir antlaşma ile Avrupa Birliği içinde yer almayan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki garantörlüğü ve askeri varlığının sona ereceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den dışlanacağını ve Kıbrıs Türkü’nün varlığının tehlikeye gireceğini kaydetti.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşma istediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim ve diyalogdan hiçbir zaman kaçmadıklarını, resmî ve yeni müzakerelere, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesiyle başlamaya hazır olduklarını vurguladı.

-“Kıbrıs Türkü Türk dünyasının ayrılmaz ve kopmaz bir parçası”

Kırgızistan’da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi’nden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası ve Doğu Akdeniz’de yılmaz bekçisi olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk’ünün ambargo ve izolasyonlara rağmen turizm ve yükseköğretimde mücadeleler verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomide ve hizmet sektöründe ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün eğitim ve tecrübesiyle Türk dünyasına katkı koyabilecek bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yanında Türkiye, İngiltere, Avustralya ve dünyanın birçok ülkesinde 1 milyonu aşkın Kıbrıs Türkü’nün yaşadığını belirtti.

-“Toros bir direnişin sembolü”

Konferansa adını veren ‘Toros’un’ bir direnişin sembolü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Sendikal hayatta çalışanların beklentilerini yerine getirebilmek için KKTC'ye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, alt ve üst yapının geliştirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Yatırım ikliminin olması için rekabet koşullarının yaratılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Amacımız, devletimizi korumak ve ekonomiyi geliştirerek, gelecek nesillere refah dolu yarınlar bırakmaktır” dedi.

Tatar, turizmde yatak kapasitesinin 30 bini aştığını ve ülkeden 3 üniversitenin dünyanın bin üniversitesi içinde yer aldığın aktardı.

Tatar, küresel iklim krizinin yaşandığı dünyada, Türkiye’den gelen suyun öneminin arttığını kaydetti.

Kıbrıs’ta nihai bir çözüme ulaşılana dek, Kıbrıs’taki iki devletin işbirliği yapabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, iki tarafında fosil yakıtla elektrik ürettiğini, Türkiye üzerinden enterkonnekte sistem ile elektriğin adaya getirilebileceğini vurguladı.

Enerji kaynakları konusunda işbirliği yapmaya ve Türkiye’den gelen suyu Güney Kıbrıs ile paylaşmaya hazır olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak işbirlikleri ile adanın iki tarafına ve Türk-Yunan ilişkilerine katkı sağlanacağını söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını ve mücadelesini anlatmaya devam edeceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’nun 600 bin üyesinin Kıbrıs Türkü’nün neferi olduğunu kaydetti.