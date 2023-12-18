Cumhurbaşkanı Tatar: Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşme son derece verimli geçti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son derece verimli görüşmeyi Haber Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada değerlendirdi. Tatar, görüşme talebinin kendilerinden geldiğini belirterek, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ve Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasını ele aldıklarını ifade etti.

İki devlet arasındaki politikaların bir kez daha karşılıklı teyit edildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasının bölge barışı ve huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bu konudaki memnuniyetlerini sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini söyleyen Tatar, görüşmeye Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığını ifade etti.

Toplantıda ekonomik konuların da ele alındığını söyleyen Tatar, KKTC devletinin mali olarak desteklenmesi, yatırım kalan projelerin tamamlanması, enflasyon nedeniyle oluşan açığa katkı yapılması gibi konuların gündeme geldiğini belirtti. Özellikle kabloyla elektrik ve Lefkoşa'ya yeni, büyük ve çağdaş bir hastane yapımı konusundaki görüş birliğinin yinelendiğini vurgulayan Tatar, toplantının son derece verimli geçtiğini ifade etti.