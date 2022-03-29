Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkı için Erenköy Direnişi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale Savaşı kadar önemli olduğunu” belirterek, Erenköy Direnişi’ne katılan öğrencilerin mücadelesinin önemini vurguladı.

“HALKIMIZI RAHATLAMAK AMACIYLA HÜKÜMETİN İMKÂNLARI DOĞRULTUSUNDA TEDBİRLER ALINMASI GREKİYOR”

“Dünyada meydana gelen olumsuzlukların ülkemize yansımalarından dolayı halkımızı rahatlamak amacıyla hükümetin imkanları doğrultusunda en iyi şekilde tedbirleri alınması gerektiğini” belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sıkıntıların aşılmasında birlik ve beraberliğin önemini dile getirdi.

“FEDERAL TEMELDE BİR ANLAŞMA KİMSEYE HİZMET ETMEYECEK”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Federal temelde bir anlaşmanın kimseye hizmet etmeyeceği düşüncesindeyiz” dedi. Tatar, “Rum tarafının Kıbrıs’ın bir Helen adası olması hedefinin devam ettiğini” belirterek, Kıbrıs’ta iki eşit halk olduğunu ve Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik temelinde bir antlaşma istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz hiçbir zaman Rumlar egemen değildir demedik. Onların da devleti ve egemenliği vardır. Onların da bize saygı duymalarını istiyoruz” dedi.

BİRLEŞTİRİLEN BELEDİYELERİN YENİ ADININ ERENKÖY KARPAZ BELEDİYESİ OLMASI GÖRÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Tatar, “Erenköy ismi bizim için kutsaldır” diyerek, 1974’ten sonra Erenköy’den gelip Yenierenköy’e yerleşenlerin bulunduğunu ve Yenierenköy’ün ismiyle önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin birleştirilmesi için yapılan belediye reform çalışmaları kapsamında Yenierenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri’nin birleştirilmesinin söz konusu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, belediyenin yeni ismi konusunda Başbakan ile istişareler yaptığını aktararak, yeni ismin kendisine iletilen talepler doğrultusunda Erenköy Karpaz Belediyesi olması yönündeki görüşünü paylaştı.

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29/03/2022 18:34