Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüşme yaptı.

ads ads ads ads
09/06/2021

ads
ads
ads
Cumhurbaşkanı Tatar, Erten Gazi ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Efes basketbol takımı oyuncusu Kıbrıslı Türk sporcu Erten Gazi ile çevrim içi görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmede, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolara rağmen başarılı sporcuların olmasından ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin duyurulabilmesinden gurur duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti adına Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın büyük başarılara imza attığını kaydetti.  

Cumhurbaşkanı Tatar, 2020-2021 sezonunun şampiyonu olan Anadolu Efes takımına ve antrenörlerine selam ve sevgilerini ileterek, Erten Gazi’yi kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

09/06/2021 13:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Ersin Tatar, Anadolu Efes, basketbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.