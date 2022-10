Cumhurbaşkanı Tatar Erzincan'da...

Erzincan'daki temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı ziyaret ederek Erzincan Valiliği Toplantı Salonu’nda basın mensupları ile bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide, Erzincan’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Erzincan’ın tarihinde şanlı bir geçmişin yattığını ve 1974’ten sonra Kıbrıs’a yerleşmiş soydaşlarımızın olduğunu belirterek Erzincan halkına sevgi ve saygılarını iletti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıkamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanlarından Binali Yıldırım’ın davetiyle Uluslararası Türk Sempozyumu’na KKTC Cumhurbaşkanı olarak katılmak üzere buradayım. Böylesine önemli bir toplantıda bulunmak için burada olmaktan onur duymaktayım.

Bizim milletimiz, tarihimiz, geçmişimiz, gönül birliğimiz binlerce yıl geriye gitmektedir. Hepimizin kökü ve soyu bellidir. Kıbrıs Adası 80.000 şehit verilerek Venediklilerden alınmış ve o zamanın devrinde 1 yıl süren mücadeleyle Osmanlı donanmasının Kıbrıs’ın etrafında yaptığı savaşlardan sonra Gazimağusa’nın ve Lefkoşa’nın fethiyle Kıbrıs’ın fethi tamamlanmıştır.

Tarihimize baktığımızda 350 yıl yani 3 buçuk asır Kıbrıs, Osmanlı egemenliğinde olmuş bir Türk adasıdır. Fakat oynanan uluslararası oyunlarla bu değerli adayı bizden alabilmek için her türlü hukuksuzluk, her türlü insan hakkı ihlali ve her türlü çirkinlikle Kıbrıs Türk halkı çok büyük haksızlıklara maruz kalmıştır. Ama her şeye rağmen direnebildik, mukavemetçi ruhuyla da Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurduk. Anadolu’nun her zaman bize verdiği destekle Kıbrıs’taki varlığımızı bugünlere kadar sürdürebildik.

Bizim için dönüm noktası olan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’dır. 20 Temmuz’da Mehmetçiğin adaya çıkarma yapması ve mücahitlerle buluşması KKTC’nin temellerinin atılmasına vesile olmuştur. O günden sonra bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmıştır.

Federal bir çatı altında Kıbrıs’ta nasıl bir antlaşma olur diye yıllarca süren müzakereler vardır. Kıbrıs Türk tarafı her zaman iyi niyetini ortaya koymuş ve uzlaşı arayışı içinde olmuştur. Şimdi de ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasıyla tekrar silahlanma mesajı vermektedirler.

Biz KKTC olarak her daim Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra yeni bir dönem başlar. Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs’ı bir Yunan adası yapma niyetindedir ve Kıbrıs Türkü’nü asimile etmeye çalışmaktadır. Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa mutlaka egemen eşitlik temelinde olacaktır. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesiyle ancak resmi müzakerelere geçilebileceği gerçeğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle ben bütün bunları 27 Nisan 2021 tarihinde Cenevre’de ilk önce dünyanın ve BM’nin gündemine getirdim. Sonraki süreçte de bu yeni siyasetimizi paylaşmakla devam ediyoruz.

27 Eylül 2022’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı, ‘Kıbrıslı Türklerle eğer bir gelecek kurmak isterseniz önce Kıbrıslı Türklerin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tescil edeceksiniz. Kıbrıslı Türkler üzerinde uygulanmakta olan ambargo ve izolasyonlar artık bir zulme dönüşmüştür. Artık uluslararası topluma çağrıda bulunmak istiyorum, KKTC’yi tanıma vakti gelmiştir’ demesi, tarihi bir konuşmadır.”

Ege adalarından sonra Kıbrıs Adası’nda oynanan oyunları reddetmek, KKTC’yi yaşatmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü iş birliğini sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir uzlaşının sadece adada yaşan Türkler ve Rumlar için değil, aynı zamanda Türk-Yunan dengesinin korunması bakımından da çok önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lozan Antlaşması’ndaki anlayışın 1960 Kıbrıs kuruluş antlaşmalarına kadar devam ettiğini belirterek Kıbrıs kuruluş antlaşmalarında da aynı şekilde Türk-Yunan dengesinin istikrar için devam ettirilmekte olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda garantör ülke olduğunu ifade ederek bu garantörlük hakları ile her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyledi.

“Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz’deki temsilcisiyiz”

“Bugün, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu’na katılmak üzere Erzincan’da bulunmaktan dolayı mutluluk duymaktayım. Biz Türk devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle her zaman münasebetlerimizi devam ettirmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski başbakanı Binali Yıldırım’a tekrar teşekkür ederim. Biz KKTC olarak mücahit ruhuyla devlet kurduk. Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz’deki temsilcisiyiz. Biz biriz, aynı milletin evlatlarıyız. 1974’ten sonra TSK’nın kolordusu KTBKK olarak adada vazifesini sürdürmektedir. Kimse bu çağda ne savaş ne çatışma ister. Gönülden geçen, bir uzlaşı ile hak ve çıkarlarımızın korunmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin güçlenmesi temennimdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, herkese teşekkür etti.

