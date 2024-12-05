Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile Kıbrıs Kültür Şöleni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile Haspolat İlkokulu’nda düzenlenen Kıbrıs Kültür Şöleni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar ile Sibel Tatar, şölende, etkinlikleri izledi, stantları gezdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki kültürel varlığın ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti, etkinliği düzenleyenleri tebrik etti.

Öğrencilerin yetişmesinde öğretmenlerin ve ailelerin büyük hizmetlerinin bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “En önemli varlıklarımız çocuklarımızdır. İyi koşullarda yetişmeleri için elden gelen yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle öğrencilere en iyi eğitimi vermek ve gençleri geleceğe hazırlamak sorumluğumuzdur. Devletin ve halkın beklentisi, çocukların kendi kültürleriyle en iyi şekilde geleceğe hazırlanmasıdır. Gelecek gençlerindir” diye konuştu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin varlığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, güven ve huzur içinde yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların kendi kültür ve gelenekleriyle yetişmelerinin Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesinin altınının doldurarak taçlandırılmasına kaktı sağladığını vurguladı.