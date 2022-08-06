Cumhurbaşkanı Tatar: Eşitlik temelinde faydalanabilmeleri için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Engelli Dernekleri’nden temsilcileri kabul etti.

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06/08/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar: Eşitlik temelinde faydalanabilmeleri için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Engelli Dernekleri’nden temsilcileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde, “Engelli bireylere hayatın kolaylaştırılması, sosyal hayat ve sportif faaliyetlere katılımları, devletin hizmet ve imkanlarından eşitlik temelinde faydalanabilmeleri için çalışıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi bünyesinde Ahmet Akdeniz’in yürüttüğü farklı etkinliklerle engelli bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının bu konudaki hassasiyeti bağlamında ve çağdaş evrensel normlara uygun olarak ülkede yapılan çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

Konu ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarının olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplum örgütleri ile olan bağlantıların da sürdüğünü belirtti.

06/08/2022 10:44
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TAGS: Ersin Tatar, Haber, kıbrıs
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