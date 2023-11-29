Cumhurbaşkanı Tatar, eski futbolcu Erbay Gönelli’yi kabul etti

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29/11/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, eski futbolcu Erbay Gönelli’yi kabul etti


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski futbolcu Erbay Gönelli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  ziyarette Gönelli hayatının anlatıldığı,  Eralp Adanır tarafından kaleme alınan “Rekortmen Efsane Kaptan Erbay” isimli kitabını Tatar’a takdim etti.

Gönelli ayrıca 18 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek kitap tanıtım ve imza gününe Tatar’ı davet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun düzenlediği en üst düzey lig maçlarında 10 kez gol kralı olan Erbay Gönelli sayesinde gençlere futbol sevgisinin aşılandığını belirterek, kaptan Erbay’ın bir efsane, hayatının da bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Tatar, Erbay Gönelli’nin kurduğu Kaptan Erbay Futbol Okulu’nda da gençlerin spor yapmasına imkan sağlandığını ve spora teşvik edildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk futbolunun arşivi niteliğindeki kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın hayırlara vesile olmasını diledi.

29/11/2023 15:27
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Erbay Gönelli
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