Cumhurbaşkanı Tatar, 'Evvel Zaman İçinde Lurucina' festivaline katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün “Evvel Zaman İçinde Lurucina” Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi köy meydanında yer alan festivalde yaptığı konuşmada, Akıncılar köyünün Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, kültürel yapısını korumak için Akıncılar köyünde yürütülen çalışmaları takdir ettiğini dile getirdi.

Kültürel varlığı ve sanatı korumanın ve geleceğe taşıyabilmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, festivalde kurulan stantları gezerek esnaf ve halkla sohbet etti; dans gösterilerini izledi.