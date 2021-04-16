Cumhurbaşkanı Tatar: Federal temelde bir anlaşma olamaz

Cumhurbaşkanı Tatar, "(Cenevre görüşmelerinde) Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır." dedi.

Tatar, "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek gayri resmi toplantı öncesi son rötuşları yaptıklarını belirtti . Tatar “Türkiye ile büyük bir fikirbirliği içinde yeni bir siyaset geliştirdik. Bu bir günde geliştirilen bir siyaset değil. Bunda yılların mücadelesi var” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Federal temelde bir anlaşma olamaz. Devletimize ve egemenliğimize sahip çıkacağız. Egemen eşit iki ayrı devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini masaya getireceğiz.” dedi

Tatar'ın açıklamarı şöyle

Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir.

(Cenevre görüşmelerinde) Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır.

(Yunan Bakan'ın provokatif sözleri) Tabii ki sayın Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum çünkü cevabı çok yerindeydi. Biz Türk tarafı olarak Türkiye'nin haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız demeleri bizim bu uğraşımızın en büyük dayanağı. Yunan Bakan çizmeyi aşmış, cevabını almıştır. Yunan Bakan'a verilen cevabı izlerken 'bravo Çavuşoğlu' dedi. Oradaki mesaj şudur; KKTC'nin yasa dışı gasp edildiği doğu Akdeniz'de yetki alanlarının paylaşımında asla onların dediği değildir. KKTC halkının hakları vardır. Mavi vatanda haklarımız onların iddia ettikleri alanların çok üzerindedir. Mücadele budur. verilen cevap çok yerindeydi.

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16/04/2021 18:37