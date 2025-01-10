Cumhurbaşkanı Tatar Fidan Çocuk Korosu’nun çalışmalarını izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Fidan Çocuk Korosu’nun çalışmalarını izledi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
10/01/2025

Cumhurbaşkanı Tatar Fidan Çocuk Korosu’nun çalışmalarını izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Fidan Çocuk Korosu’nun çalışmalarını izledi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde özel eğitime gereksinimli çocuklardan oluşturulan Fidan Çocuk Korosu’nun çalışmalarını izledi.

Şef sanatçı Bahar Gökhan yönetimindeki çalışmaları izleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı ve Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz eşlik etti.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar, Fidan Çocuk Korosu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.