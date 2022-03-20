Cumhurbaşkanı Tatar, fidan dikme ve kuş yuvası yerleştirme etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası çerçevesinde Geçitköy Barajı'ndaki alana fidan dikme ve kuş yuvası yerleştirme etkinliğine katıldı.

Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Orman Dairesi işbirliğiyle yapılan etkinlikte, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nde yer alan çocukların, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü katkılarıyla boyadığı kuş yuvalarının Geçitköy Barajı’ndaki alana yerleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’nın önderliğinde yürütülen KKTC adına yapılan bu çalışmaları takdir ettiğini belirterek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Toroslar’dan asma borularla KKTC Geçitköy Barajı’na suyun aktarıldığı “Asrın Projesi”ne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, 2015 yılından beri kısa bir kesinti yaşandığı dönem hariç suyun baraja gelmekte olduğunu söyledi ve “Anadolu suyunun bizim topraklarımızla buluştuğu böyle bereketli bir yerde böyle bir faaliyetin gerçekleşmesi sevindiricidir ve bu faaliyetin bir parçası olmaktan mutluyum” dedi.

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20/03/2022 21:11