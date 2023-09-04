Cumhurbaşkanı Tatar, Filenin Sultanları'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.

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04/09/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, Filenin Sultanları'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.

Tatar mesajında "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını yürekten kutlar, Fileninin Sultanları’nı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.

04/09/2023 09:28
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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