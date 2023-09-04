Cumhurbaşkanı Tatar, Filenin Sultanları'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.
04/09/2023
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı.
Tatar mesajında "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımını yürekten kutlar, Fileninin Sultanları’nı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu.