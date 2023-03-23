Cumhurbaşkanı Tatar Fitnes Milli Takımı'nı kabul etti

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23/03/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar Fitnes Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ile KKTC Çocuk ve Genç Fitness Milli Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gençlerin başarısının gurur verici olduğunu belirtti.

Gençlerin gelecekte ülkeyi yöneten bireyler olarak aynı başarıyı göstereceklerine olan inancını dile getiren Tatar, başarıların devam etmesi temennisinde bulundu.

23/03/2023 17:49
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar Fitnes Milli Takımı’nı kabul etti
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