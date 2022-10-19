Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ 2022-2023 Öğretim Yılı açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2022-2023 Öğretim Yılı açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin ülkedeki üniversitelerde eğitim gördüğünü belirterek, “Farklı kültürlerin bizim kültürümüzle birleşmesi en büyük zenginliğimizdir” dedi.

Konuşmasında Türk ulusunun en büyük gücünün güçlü bir aile yapısı olduğunu ifade eden Tatar, GAÜ öğrencilerine hitaben “Siz KKTC’ye iyi bir eğitim almaya geldiniz” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin bir marka haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sürekli eğitimin önemine de vurgu yaparak, pandemi döneminde uzaktan eğitimin sürdüğünü ve dünyanın neresinde olursa olsun öğrencilerin GAÜ ile iletişiminin sürdüğünü anlattı.

İletişim imkanları ile öğrencilerin kendilerini geliştirebileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, iyi bir eğitimin yanında dostluk, arkadaşlık ve iletişimin de önemli olduğunu söyledi.

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19/10/2022 17:41