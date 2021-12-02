Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin sağladığı güvenlik mekanizmasıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsız, özgür ve onurlu bir şekilde yaşadığını söyledi.

Tatar, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Türkiye’deki üniversitelerle işbirliğinin artırılması konusunda yapılan çalışmalarla, katkıların önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de verilen mücadeleyle kültür ve eğitim yapısını, özellikle pandemi dolayısıyla da sağlık yapısını ayakta tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da desteğiyle Başbakanlık döneminde Acil Durum Hastanesi yapımının ve halkın hizmetine sunulmasının gerçekleştiğini hatırlatan Tatar, son dönemlerde Covid-19 vaka sayısında artış olduğunu ve bu artıştan kaynaklı ortaya çıkan sıkıntıları yönetmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade eden Tatar, mücadele yıllarında soykırıma uğrayan ve çadırlarda yaşayan Kıbrıs Türk halkının yanında Türk Kızılayı’nın olduğunu anımsatarak yaşananların iki devletli bir yapıyı getirdiğini kaydetti.

Türkiye’nin sağladığı güvenlik mekanizmasıyla Kıbrıs Türk halkının bağımsız, özgür ve onurlu bir şekilde yaşadığını söyleyen Tatar, KKTC’nin yapısını daha da güçlendirmek için her alanda çalışma yürütüldüğünü ve gençlerin yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise Gazi Üniversitesi hakkında bilgi vererek KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı ziyaretinde ikili iş birliği protokolü imzaladıklarını ve KKTC’de yükseköğretime, üniversite olarak destek vermeye gayret edeceklerini kaydetti.

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02/12/2021 18:24