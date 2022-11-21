Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyarette bulundu.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Arter, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, Tatar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Başkan İsmail Arter açıklamasında, ülkede hem yerel yönetimler hem de hükümeti ilgilendiren konularda sorunlar olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyareti sayesinde yaşanılan sorunları aktarma fırsatı bulunduğunu kaydederek teşekkürlerini iletti.

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21/11/2022 15:38