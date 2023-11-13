Cumhurbaşkanı Tatar, Geleneksel Türk Okçuluğu 15 Kasım Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geleneksel Türk Okçuluğu 15 Kasım Cumhuriyet Kupası Ödül Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geleneksel Türk Okçuluğu 15 Kasım Cumhuriyet Kupası etkinliğinde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, 40. yıl dönümünde KKTC’de, ata sporu olan okçuluk etkinliklerinin düzenlenmesinin önemini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Okçuluk Federasyonu başkanı liderliğinde ülkede okçuluğun bir spor dalı olarak gelişmekte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Mutlu Yarınlar Spor Derneği’nin yürüttüğü çalışmalarla okçuluk sporunun kökleşmekte olduğunu söyledi.

Uluslararası camianın Kıbrıs Türklerine uygulamakta olduğu ambargolar ve haksızlıklara rağmen bağımsızlık için verilen mücadelede asla yılmadıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı Kıbrıs Türk sporcularının Türkiye’deki milli takımlarda yer aldığını uluslararası yarışmalara katıldığını, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen çalışmalarla şimdi ise Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olan KKTC’den gençlerin bu çerçevede de çeşitli spor etkinliklerine katılımının giderek daha fazla artacağını söyledi.

Okçuluk kupa etkinliğine katılan sporcuları kutlayarak etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, yarışmada başarılı olanlara ödüllerini takdim etti.