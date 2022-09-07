Cumhurbaşkanı Tatar: Gerekçeli kararı bekliyoruz

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07/09/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar: Gerekçeli kararı bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantıda Anayasa Mahkemesi'nin Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa’ya aykırı bulduğu kararının ardından süreç değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu sabah Başsavcı’yla da görüştüğünü, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı gördükten sonra süreci en iyi şekilde yönetmek için çalışacaklarını, soğukkanlı ve memleketin halkın menfaatine neyse onu yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şöyle: Gerekçeli kararı bekliyoruz. Bu süreç nasıl yönetilecek ona göre karar vereceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygılıyız. Haziran ayının geçmesi dolayısıyla onun geri dönüşü yok. Seçimin hangi tarihte olacağını idare değerlendiriyor. Bu konuda büyük bir hassasiyet vardır. Belediye başkanlarının yetkilerine yönelik durum da değerlendiriyor. Hukukta zorunluluk ilkesi noktasında bir kanaat vardır. Benim bakanlar kuruluna geliş sebebim buydu.

07/09/2022 15:01
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TAGS: ersin tatar
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