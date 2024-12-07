Cumhurbaşkanı Tatar, Geri Dönüşüm Sokağı Projesi final etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Kuzey Kıbrıs ve Gönyeli Alayköy Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Geri Dönüşüm Sokağı Projesi Final etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çağdaş belediyecilik anlayışıyla, tasarruf içeren uygulamalarla doğaya sahip çıkıp ve insanların daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Lefkoşa’ya büyük bir park kazandırılmasının kendisinin vizyonu olduğunu dile getiren Tatar, Metehan bölgesinde yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi yanında 400 dönümlük bir parkın yapımının sürdüğünü ifade etti. Tatar, ağaçlandırılan ve yürüyüş yolları bulunan parkın faaliyete girmesiyle sağlıklı bir yaşama ve çevreye katkıda bulunulacağını anlattı.

Dünyanın yaptığı haksızlıklara rağmen bilim ve teknoloji yardımıyla çevre konusunda çalışmaların sürdüğüne işaret eden Tatar, ülkenin su kaynaklarının kısıtlı olduğunu belirtti, Türkiye’den gelen suyun önemine dikkat çekti.

Küresel iklim krizi yanında artan turizm ve yükseköğretim faaliyetleri nedeniyle suyun değerinin arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kanalizasyon ve yağmur sularının arıtılarak yeniden kullanılması ve su tasarrufu içeren bitkilerin ekilmesi gerektiğini söyledi.

Çevre mühendislerinin yaptıkları çalışmalara destek olunması gerektiğini belirten Tatar, insanların gelecek nesilleri de düşünerek doğal kaynakları kullanması gerektiğini kaydetti.