Cumhurbaşkanı Tatar: “Girişimci olmak için pozitif olunmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “GEN-Türkiye Open House Meeting Kıbrıs” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GEN-Türkiye, Habitat Derneği Open House Meeting Kıbrıs etkinliğinde yaptığı konuşmada, yurtdışından etkinliğe katılmak için gelen katılımcıları görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Global girişimcilik ağı konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplantı yapılmasından ve girişimcilerin fikirlerinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar , “Girişimci olabilmek için pozitif olunmalı” diyerek, “karamsar olunmaması ve geçmişte kalmak yerine, geleceğe bakılması gerektiğini” belirtti.

Başarıya ulaşmak için mücadele edilmesi gerektiğini de anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bazen iyi hesaplanmadan yapılan çok iyi girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını, bazen ise her şey tamam giderken haksızlıklar yapıldığını” söyledi.

İngiltere’de üniversiteden mezun olduktan sonra Kıbrıs Türkü’nün yetiştirdiği en önemli girişimcilerden birisi olan Asil Nadir’in yanında çalıştığını anlatan Tatar, “İngiltere’de dönemin en zengin 5’nci insanı olan Asil Nadir’in yükselişini önlemek için devreye siyasetin girdiğini ve şirket hisselerinin düştüğünü” söyledi.

İngiltere’de çalışma yaşamını tamamlamasının ardından Türkiye’deki şirketlerde görev yaptığını da aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “konusu Kıbrıs’ta geçen ‘Geçmişin izleri’ isimli filmi yaptırdığını ifade etti. Kıbrıs’ta yeni bir milli siyaset olarak iki devletli çözüm siyasetini benimsediklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Beni eleştirip, ‘iki devletin altı boş, bu fikri nereden buldu’ diyenler yıllar önce içinde iki devlet yer alan, çektirdiğimiz filme baksınlar” ifadelerini kullandı.

Hayatta şans ve kısmete inanan biri olduğunu ifade eden Tatar, “Hayat, risklere rağmen devam ediyor. Benim için vicdan ve dürüstlük çok önemlidir. Kimseye yanlışlık olmasın diye her zaman kendime dikkat ettim. Bunlar iş dünyasında da geçerlidir. Başarılı olunmazsa dünyanın sonu değil. Her zaman umudunuzu koruyun ve yitirmeyin.” dedi.