Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü başkan ve üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Dr. İbrahim Meyzin ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Spor faaliyetlerinin, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimleri için önemli olduğunun altını çizen Tatar, ata sporu olarak bilinen avcılık atıcılığın spor dalları arasında önemli bir dal olduğunu, bu alanda katılımın ve ilginin fazla olduğunu belirtti.

Tatar, bu dalda uluslararası platformda KKTC’yi temsil eden birçok başarılı sporcu olduğuna dikkat çekerek, Girne Avcılık Atıcılık Kulübü olarak bu alanda sporcu yetiştirmeleri dolayısıyla başkan ve üyeleri tebrik etti. Gereken desteği vermeye hazır olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kulübe başarılarının devamını diledi.

Spor alanında elde edilen başarılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu başarıların artarak devam edebilmesi için altyapının gelişmesinin önemine değindi ve bu bağlamda eksikliklerin giderilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.