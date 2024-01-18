Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar ziyarette, nüfus, trafik, yapılaşma, vergiler ve imar planı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de artan nüfusla beraber yapılan yatırımlar ve iş alanlarının genişlemesiyle ekonomik kalkınmanın yaşandığını söyledi.

Girne Belediyesi’nin yaptığı düzenlemeleri takip ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de yaşanan araç trafiği sorununun çözülmesi için doğu çevre yolunun geliştirilmesi konusunda yapılacak çalışmanın önemine dikkat çekti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kentin durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyarette, Cumhurbaşkanı İdari Daire Müdürü Osman Çağakan eşlik etti.