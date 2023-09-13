Cumhurbaşkanı Tatar Girne’de park açılışına katıldı

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13/09/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar Girne’de park açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte ,Cengo V Girne Püsküllü Çocuk ve Gençlik Parkı açılışına katıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, küçük yaşta yaşamını yitiren Cengiz Eminoğlu’nun adının verildiği Cengo V Girne Püsküllü Çocuk ve Gençlik Parkı açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Cengiz Eminoğlu ile ilgili tedavi süreci ve gösterilen çabayı çok iyi bildiğini söyledi.

Merhum Cengiz Eminoğlu’nun adını yaşatmak için yapılan parkın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’nin en güzel yerlerinden birinde çocukların oynayacağı bir yer yaratıldığını vurguladı.

Parkın yapılmasında emeği geçenlere ve katkı koyanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Cengo’yu anıyoruz ismi hep yaşasın” dedi.

13/09/2023 20:15
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar Girne’de park açılışına katıldı
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