Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda iki lider arasında faydalı bir görüşme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov ile gerçekleştirdikleri başbaşa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanının heyetinin onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde biraraya gelerek faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Japarov ile yapmış olduğumuz başbaşa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanının heyetimizin onuruna verdiği yemeğe katıldık. Bu samimi görüşme ve onurumuza verilen yemek nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.