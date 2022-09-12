Cumhurbaşkanı Tatar, Gonnara Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Şirinevler muhtarlığının Dikmen Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlediği Gonnara Festivali’ni ziyaret etti.

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12/09/2022
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Cumhurbaşkanı Tatar, Gonnara Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Şirinevler muhtarlığının Dikmen Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlediği Gonnara Festivali’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre festivalde, bölgede yaygın olarak yetişen gonnara yanında Kıbrıs’a özgü ürünlerin satışı yapıldı. Tatar, stantları gezerek bölge halkı ile sohbet etti.

12/09/2022 10:30
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TAGS: tatar, gonnara festivali,
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