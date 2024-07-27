Cumhurbaşkanı Tatar: “Gücümüzü dosta düşmana gösterdik!”

Ege ve Akdeniz'de son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü geride kalırken, Yunanistan bir yanda Güney Rum Kesimi'nde üs kurma girişimleri, diğer yanda skandal açıklamaları ile gündemde. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ile Kameraman Halil Kahraman, Lefkoşa'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi ve o sıcak başlıkları sordu.

Ersin Tatar'ın CNN TÜRK'E özel o açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 50. YILDÖNÜMÜ

- "Gücümüzü dosta düşmana gösterdik."

GÜNEY KIBRIS'TA ÜS KURMA GİRİŞİMİ NE ANLAMA GELİYOR?

- "Son derece tehlikeli ve yanlıştır."

- "Hukuken Türkiye'nin onayı olmadan yapamazlar."

KKTC'DE DENİZ ÜSSÜ KURULACAK MI?

- "Türkiye'nin menfaatleri için kurulabilir."

KKTC NEDEN TANINMALI?

- "Federal çatıda tek devlet Türklüğün sonu olur."

"BİZ ONLARDAN DAHA MEŞRUYUZ"

- "Rum kuzeyde Türk devletini kabul edecek."

YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI'NIN SKANDAL SÖZLERİ

- "Dendias ne dediğini bilmiyor"

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARTIK AKTÖRDÜR"

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız."