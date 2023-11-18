Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Londra’da Kıbrıs Türk toplumunun önde gelenleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Londra’da Kıbrıs Türk toplumunun önde gelenleri ile bir araya geldi.

Kıbrıslı Türk iş insanı Eddie Ertan’ın ev sahipliğinde yer alan toplantıda konuşan Tatar, Kıbrıs Türk halkının bulunduğu her yerde başarılı olduğuna işaret ederek, KKTC’nin tanınması ve gelişmesi için hep birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman pes etmediğini ve mücadeleden vazgeçmediğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle devleti geliştirmeye ve tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Güney Londra’da Kıbrıs Türk toplumunun önde gelenleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ertan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vizyonu ve liderliğini kutladığı konuşmasında,

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, barış, istikrar ve ilerlemeye olan bağlılığı yanında uluslararası ilişkileri güçlendirme ve diyaloğu teşvik etme yönündeki kararlı çabalarını taktir ettiğini söyledi.

Ertan, Tatar’ın, zorluklar ve belirsizlikler karşısında kararlılığı ve dayanıklılığıyla Kuzey Kıbrıs'a yön veren, tüm vatandaşlara parlak ve müreffeh bir gelecek sağlamak için yorulmadan çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Ertan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Kuzey Kıbrıs'ın sürdürülebilir kalkınma, işbirliği ve barış çalışmalarında başarılar diledi.

-Tatar TRT Haber'e konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları çerçevesinde TRT Haber’e de röportaj verdi.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının iki devlet zeminindeki yeni siyasetini anlattı, Londra temasları hakkında bilgi verdi.

Haber: Emir Ertorun