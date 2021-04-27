Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile görüşecek

Cenevre’de düzenlenen gayrı resmi 5+1 BM toplantısının ilk gününde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Kıbrıs saatiyle 17:00’da (yerel saat 16:00) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Intercontinental Otel'de yapılacak ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa çözüm bulma zemininde Kıbrıs Türk tarafının yeni tezi ve vizyonu olan iki eşit egemen devlet hakkındaki görüşlerini anlatacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından Guterres, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis ile saat 19:00’da bir araya gelecek. Görüşmelerde liderlere 5 yardımcısı eşlik edecek.

Toplantıya katılanlar için 21:45’de resepsiyon düzenlenecek. Her iki taraf da heyet başkanı ve diğer iki kişi tarafından temsil edilecek.

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27/04/2021 15:03