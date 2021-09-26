Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ve Anastasiadis ile Görüşecek

Yemek, yarın saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15’te) başlayacak.

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26/09/2021
TAK

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Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ve Anastasiadis ile Görüşecek

New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşmede bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres’in liderlerin onurlarına vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemek, yarın saat 20.15’te (New York saatiyle 13.15’te) başlayacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün, BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Guterres ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, hafta boyu, BM Genel Kurul çalışmalarına katılan diğer ülke temsilcilerinin yanı sıra, uluslararası kuruluşlar ve basın-yayın mensuplarıyla görüşme yaptı.

26/09/2021 13:46
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TAGS: tatar, anastasiadis, guterres
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