Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Meslek Lisesi Müdürü Rüstem Kal, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar okulda yaptığı konuşmada, 19. İstanbul Gastronomi Festivali’nde ülkeyi temsil edip büyük başarılara imza atan Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılar diledi.

Önemli olanın, gelenekleri sürdürmek olduğunu vurgulayan Tatar, büyüklerden öğrenilenlerin unutulmaması ve kültürün yaşatılması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs’ın bir turizm adası olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Otellerimiz ve restoranlarımızda yetenekli aşçılara ihtiyaç vardır. Yemek pişirmek de bir meslek dalıdır, bu alanda da başarılı olacağınıza inancım tamdır. Daha fazla imkânı siz gençlere sunmak, Milli Eğitim Bakanlığı ve devletin görevidir. Size güveniyoruz. Sizin geleceğiniz, ülkemizin geleceği demektir.”

Deprem dolayısıyla yaşanan acının unutulmasının mümkün olmadığını da belirten Tatar, bundan sonra artık 6 Şubat öncesi ve sonrasının olduğunu dile getirdi. Devletin, sıkıntıları aşmak için bütün imkânlarını seferber ettiğini vurgulayan Tatar, herkesin, kendine, ailesine ve ülkesine sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Tatar şöyle konuştu:

“Bize sunulan fırsatları sonuna kadar değerlendirmeliyiz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalıyız. Bir meslek sahibi olabilmek için çaba göstermeliyiz. Size sunulan imkânlarla okulunuzda bu fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğinize olan inancım tamdır. KKTC Devleti, kendi evlatlarına sahip çıkmaya devam edecektir. Bu okulda farklı bölgelerden gelip eğitim alan öğrenciler de vardır. Bu güzel ortamda öğretmenleriniz sizi geleceğe hazırlamaktadır. Kıbrıs, dünyanın en güzel adalarından biridir. Güvenliğimiz, huzurumuz, denizimizin mavisi ve doğamızın yeşili, ülkemizin zenginliğidir.

Bu adada barış ve huzur içerisinde yaşamak bizim için bir erdemdir. Ülkemizin turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Fırsatları değerlendirip mesleğinizde aranan kişi olmak, sizi başarıya götürecektir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, bütün öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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21/03/2023 14:44