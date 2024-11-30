Cumhurbaşkanı Tatar: “Halk dansları ülke tanıtımına katkı yapıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu 10. Halk Dansları Şöleni’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, halk dansları sayesinde uluslararası temaslarda KKTC'nin tanıtımının yapıldığına dikkat çekti, bu tür çalışmaların gurur verici olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’nın yıllardır halk danslarına verdiği hizmetlere değinen Tatar, kendisine teşekkür etti. Tatar halk dansı icra ederek Kıbrıs Türk kültürünü ve sanatını yaşatanları da tebrik etti.