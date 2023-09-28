Cumhurbaşkanı Tatar, Haluk Levent’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam “Girne Arkın Group Fest 23” kapsamında Girne Amfitiyatro’da Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına konser veren Anadolu Rock sanatçısı Haluk Levent’i bu sabah, makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına düzenlenen Haluk Levent konserini izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, konserden elde edilen gelirin 105 çocuğun bir yıllık eğitim bursu olarak kullanılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortaya konulan hassasiyete teşekkür etti.