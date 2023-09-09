Cumhurbaşkanı Tatar: Harnuba sahip çıkılmalı ve tanıtımı yapılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tatlısu Belediyesi’nin düzenlediği 16. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, 16. Uluslararası Tatlısu Harnup Festivalinde yaptığı açıklamada, Tatlısu bölgesinde yaşanan gelişmelerin kendisini mutlu ettiğini söyledi ve doğal güzellikleri, harnup, zeytin ve diğer tarımsal ürünleriyle bölgede güçlü bir ziraat potansiyeli olduğuna işaret etti.

Son yıllarda harnup fiyatıyla ilgili çalışmalar olduğunu ve iyi netice alınacağına inandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, harnuba sahip çıkılıp, yeni ekimler yapılmasının önemine dikkat çekti.

Ülkede dünyanın en kaliteli harnupların bulunduğunu belirten Tatar, harnup festivali gibi etkinliklerde, harnuba sahip çıkıp ve tanıtım yapmanın Tarım Bakanlığı yanında diğer sivil toplum örgütlerinin de görevi olduğunu dile getirdi.

Tatlısu Belediyesi himayelerinde farklı kültürel etkinliklerin de yapıldığını belirten Tatar, harnup festivalinin, esnafın ve bölge halkının buluşması, üretilenlerin sergilenmesi ve satışı açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tatlısu Belediyesi ile ortak çalışmalarda yaptıklarını hatırlatarak “sıfır atık” projesiyle geri dönüşüm ve kullanımla ilgili yürütülen projeye önem verdiklerini vurguladı.

KKTC’nin en güzel yerlerinden biri olan Tatlısu bölgesinde inşaat sektöründe yapılan yatırımlarla ekonomik olarak gelişimeler yaşandığına da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, imar yasalarına uygun olarak kontrollü bir şekilde gelişmeyle, çevreye duyarlı olarak kalkınmanın gerektiğini belirtti.