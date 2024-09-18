Cumhurbaşkanı Tatar, Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Futbol Turnuvası’nın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Futbol Turnuvası’nın açılışına katıldı ve başlama vuruşunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turnuva açılışında yaptığı konuşmada, merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen turnuvayı 14 yıldan beridir izlediğini belirtti.

1 ay boyunca süren turnuvayı düzenleyen İbrahim Özsoy’u tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, turnuva sayesinde devlet daireleri arası dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve spor ruhunun pekiştirildiğini söyledi.

Final karşılaşmalarını da izlemek istediğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm katılımcıları tebrik ederek, başarılar diledi.

Turnuvayı düzenleyen İbrahim Özsoy da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maliye Bakanı ve Başbakan olduğu dönemlerden itibaren Hasan Ramadan Cemil Daireler Arası Futbol Turnuvası’nı aralıksız 14 yıl boyunca izlediğini belirterek, teşekkürlerini sundu