Cumhurbaşkanı Tatar: Hastaneyi vurmak, masum sivillere saldırmak savaş suçudur

ads ads ads ads
18/10/2023

ads
Cumhurbaşkanı Tatar: Hastaneyi vurmak, masum sivillere saldırmak savaş suçudur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucu yüzlerce kişinin öldüğü İsrail saldırılarını kınadı.

Tatar, “Yanıbaşımızda İsrail-Filistin ekseninde devam etmekte olan çatışmalarda her hal ve şartta insani dokunulmazlığı olan  hastaneyi vurmak, çoluk çocuğun, kadınların, yaşlıların ve tüm yaralıların canına kastedip, savunma adına masum sivillere saldırmak savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

“Gazze'de yaşanan bu vahşetin benzerini yaşamış bir Halkın lideri olarak yaşananları derin bir üzüntü ile takip etmekteyim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ümit ederim ki, BM ve AB de dahil uluslararası toplum bu vahşete son vermek için kınamaktan öte somut bir adım atar. Temennim, bir an önce diplomasinin devreye girmesi, diyalog ve uzlaşı yolu ile sivillere yönelik şiddetin sona ermesidir. 

Yaşamını yitiren masumlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.

18/10/2023 08:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kktc, haber
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.