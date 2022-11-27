Cumhurbaşkanı Tatar: 'Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor'

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her canlının, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ettiğini vurguladı. Tatar, hayvan refahıyla ilgili ceza yasasında yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hamitköy’deki köpek katliamı ile ilgili mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Hamitköy’de yaşanan köpek katliamına yönelik, hayvan severlerin ortaya koyduğu tepkiyi son derece haklı buluyorum ve kendilerine, göstermiş oldukları bu duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz kış Karpaz’da yaşanan köpek katliamında altını çizdiğim üzere, ülkemizde yaşayan her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor.

Hayvan katliamı yaparak masum köpekleri öldüren kişi veya kişilerin bulunması ve ortaya çıkarılması için adli makamlarımızın gerekli hassasiyeti gösterdiğine yürekten inanıyorum.

Toplumda nefret uyandıran bu suçla ilgili yaşanan gelişmelerin takipçisi olacağıma dikkati çekerken, hayvan refahıyla ilgili ceza yasasında yer alan ilgili maddelerin caydırıcı olması gerektiğini bir kere daha bu bağlamda anımsatmakta fayda görüyorum.”

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27/11/2022 11:04