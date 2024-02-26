Cumhurbaşkanı Tatar, Hocalı Katliamı’nda yaşamlarını yitirenleri andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hocalı katliamının 32. Yıldönümü münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 26 Şubat 1992’de Azerbeycan'da yaşanan Hocalı Katliamının 32. Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda katliamın acısının hala hissedildiğini ve Türklerin birlik içinde olduğunu dünyaya göstermek için adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar mesajının devamında; "İnsanlık ve dünya tarihinde kara bir leke olarak yer alan Hocalı Katliamı'nda aralarında yaşlıların, kadınların ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı kardeşimiz Ermeni güçleri tarafından vahşice katledilirken, yüzlercesi kaçırılmış, binlercesi de esir alınmıştı” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bir katliamın ardından kahramanlıklarla dolu bir dönemden geçerek bugünlere geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "aynı milletin çocuklarıyız dayanışma ve sevgiyle dünyanın bu çifte standardını aşacağız" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın Türk milletinin bağlarını güçlendirmek amacıyla büyük adımlar attığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm karşı durmalara ve ambargolara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de teşkilata gözlemci üye yapılmasının bu durumu net olarak gözler önüne serdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk dünyasının Türkiye'nin de desteğiyle sesini ve yapılan haksızlıkları dünyaya duyurup gücünü yayacağını dile getirerek; “Katliamda hayatını kaybedenleri saygıyla anar, Azerbaycan halkına en içten ve en samimi duygularımla Kıbrıs Türk halkının dayanışma ve birlikteliğini iletirim” dedi.