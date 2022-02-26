Cumhurbaşkanı Tatar Hocalı Katliamı’nın Yıl Dönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

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26/02/2022

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Cumhurbaşkanı Tatar Hocalı Katliamı’nın Yıl Dönümü Vesilesiyle Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Türklerinin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmesinin yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında, Azerbaycan Türklerinin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde katledilmesinin yıl dönümünde tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarım” dedi.

26/02/2022 14:01
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TAGS: Tatar, Hocalı Katliamı
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