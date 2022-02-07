Cumhurbaşkanı Tatar, hükümeti kurma görevini yarın Sucuoğlu’na verecek
07/02/2022
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini yarın UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'na verecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini yarın saat 11.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verecek.
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’na gelerek yeni hükümetin kurulmasına olanak sağlamak amacıyla mevcut Bakanlar Kurulu’nun istifasını Cumhurbaşkanı Tatar’a sunmuştu.