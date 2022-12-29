Cumhurbaşkanı Tatar: İki devletli politika bizim için çok önemlidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EkoAvrasya Vakfı tarafından düzenlenen “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Kabulü” konulu toplantıya katıldı.

Ankara’da milletvekilleri, KKTC-Türkiye ve Azerbaycan-Türkiye dostluk grubu yetkilileri ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyetinin yer aldığı toplantıda, açılış konuşmasını EkoAvrasya adına Ahmet Büberci yaptı ve KKTC’nin Türk devletleri teşkilatına kabul edilmesinin tarihi bir başarı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, toplantıya katılan herkese teşekkür etti. EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’in, KKTC’nin tanıtılması ve kültürel ile diğer anlamda açılımlar için elden geleni yaptığını, büyük hizmeti geçtiğini ifade eden Tatar, bu çalışmalara teşekkür etti.

Kıbrıslı Türklerin davasının asırlardır devam ettiğini ifade eden Tatar, 450 yıl önce Osmanlı devletinin 50 ile 80 bin arası şehit vererek aldığı Kıbrıs adasında, Kıbrıs Türk Halkının yıllardır büyük Yunanistan hayaline karşı mücadele verdiğini ifade etti ve Kıbrıs tarihini anlattı.

2023 yılının hem KKTC hem de Türkiye için önemli bir tarih olduğunu, Türkiye cumhuriyetinin 100. KKTC’nin 40. Kuruluş yılının kutlanacağını ifade eden Tatar, 2022’nin ekonomik olarak zor bir yıl olduğunu ancak KKTC’nin tanınması açısından önemli adımların atıldığı bir yıl olduğuna dikkat çekti.

2023’ün daha hayırlı gelişmelere vesile olacağına inandığını ifade eden Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı tarihi çağrının, önemine ve Kıbrıs Türk Halkında yarattığı sevinç ve ferahlığa dikkat çekti, “sesimiz oldu” dedi.

KKTC’nin tanınmasına karşı baskı ve tehdit olduğunu, Kıbrıs Türk Halkının Rum yönetiminin altına girmesinin istendiğini anlatan Tatar, “Yeni siyasetin başarılı olabilmesi için desteğinize ihtiyacımız var” diye konuştu.

KKTC’nin, Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye kabul edilmesinin dönüm noktası olduğunu ifade eden Tatar, Anayasal adıyla kabul gören KKTC’ye yeni kapılar açıldığını ve yapısının güçleneceğini kaydetti.

KKTC’nin güçlendirilmesinin gelecek açısından önemli olduğunu ifade eden Tatar, Eğitim ve turizmde büyük mesafeler aldıklarını, Maraş açılımı sonrası 1 milyondan fazla kişinin burayı ziyaret ettiğini ve bununla birlikte turizm potansiyeli anlamında siyasi zeminin de güçlendiğini kaydetti.

Geleceğe umutla bakabilmelerine sebep olduğunu ifade eden Tatar, Federal bir çözümün, zaman içinde Kıbrıs Türk Halkını yok oluşa sürükleyeceğini, Türkiye’nin garantörlüğünün ortadan kaldırılacağını ve Kıbrıs Türk Halkının yalnızlığa itileceğini işaret etti.

O yüzden İki egemen eşit devlet ve Türk askerinin varlığının esas ve temel dayanakları olduğunu ifade eden Tatar, “İki devletli politika bizim için çok önemlidir, Egemen eşitlik temelinde bir anlayış kabul görürse müzakerelere başlayabiliriz” dedi ve destekten ötürü teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs davasının milli bir siyaset olduğunu ve mücadeleyi taçlandırmanın, Kıbrıs Türk Halkının ödediği bedelleri, şehitler için KKTC’yi bir noktaya taşımanın, egemenlikten, devletten geçtiğini söyledi.

Rum devletine dönüşen cumhuriyete karşı milli siyaset gerektiğini, bu çerçevede Devleti kökleştirdiklerini ifade eden Tatar, KKTC’nin İslam işbirliği teşkilatı yanında Türk devletler teşkilatına da üye kabul edildiğini, bu kapsamda ekonomik kültürel ve diğer alanlardaki işbirlikleriyle Geleceğe umutla bakabildiklerini kaydetti.

“Sabır itina ve aşama aşama KKTC gerçeği dünyada görünüyor” diyen Tatar, tanınmanın zor bir yol olduğunu çünkü baskılar tehditler yapıldığını, AB’nin Kıbrıs’ı üye alırken tek taraflı davrandığını, Rum cumhuriyetini üye kabul ettiğini ve Türkiye’ye de haksızlık yapıldığını işaret etti.

Yeni siyasetin ortaya konmasında geciktiklerini ama iki devletli siyasetin en sonunda geldiğini söyleyen Tatar, “Hukuksuz adaletsiz vicdansız siyaset kabul görmez, Biz Kıbrıs’ta eşit ortağız, Egemen eşitlik talebimiz haklıdır, bu çerçevede KKTC’nin siyasi zeminini güçlendirmek önemlidir, Eğitim turizm tarım teknoloji devlet altyapısını geliştirmek önemlidir, Milli siyasetin başarılı olmasına yönelik verilen desteğe teşekkür ederim” dedi.

Birlik beraberlik içinde Doğu Akdeniz’de bir Türk devletinin yer alıp gelişmesinin Türk milletinin onuru gururu olacağını söyleyen Tatar, KKTC’de demokratik şekilde tüm mekanizmaların çalıştığını, yeni dönemde ilişkilerin geliştirilmesinin önem taşıdığını, bağların geliştirilmesi iş birliklerinin artırılmasının KKTC’nin yapısını geliştireceğine inanç belirtti.

Kıbrıs Türk Halkının Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğunu ve bu ilişkiyi daha da güçlendirmek için canla başla çalışacaklarını ifade eden Tatar, Türkiye yanında Türk dünyası ülkelerinin de desteği ve iş birliği ile KKTC’nin bölgesinde güçleneceğini kaydetti.

Afrika’dan öğrencilerin ülkede eğitim aldığını ve buradan yetkililerin de kendilerini ziyaret ettiğini ifade eden Tatar, zamanla ilişkileri geliştireceklerini ve KKTC’yi hak ettiği noktaya taşıyacaklarına inanç belirtti.

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29/12/2022 09:16