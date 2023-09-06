Cumhurbaşkanı Tatar: İki halkı birbirine bağlayan sevgi, ortak tarihten kaynaklanıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bursa İl Başkanlığı ve Kıbrıs Gazilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Bursa şehrinin önemli ve değerli bir yer olduğunu ifade ederek, Bursa’ya gerçekleştirdiği ziyarette Türk ulusunun büyüklüğünü ve verilen mücadelenin önemini bir kez daha gördüğünü söyledi.

Selçuklular’ın 1071 yılında Anadolu’ya geldikten 500 yıl sonra 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı fethettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün onur, şeref ve haysiyetiyle varoluş mücadelesi verdiğini ve Doğu Akdeniz’de bir devlet Türk devleti olan KKTC’yi kurduğunu dile getirdi.

KKTC’nin yaşatılması, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek, halka onurlu ve refah dolu bir gelecek sunmak için Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türklerine destek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve Kıbrıs arasındaki temas, dayanışma ve işbirliklerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, son yapılan önemli bir toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, egemen eşitlik ve eşit statünün kabulüyle Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılacağını yinelediğini kaydetti.

Bursa halkına; ekonomik, ticari ve kültürel anlamda Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğu için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülkenin ticaret odaların işbirlikleri yaptığını ve kültürel anlamda ortak etkinlikler düzenlendiğini dile getirdi.

İki halkı birbirine bağlayan sevginin ortak tarihten kaynaklandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’ye sahip olmak kolay olmadı. Türkiye her zaman yanımızda oldu. KKTC’nin bu yıl 40’ncı kuruluş yıldönümü kutlanacak. Bu ziyaretinizi, cumhuriyetimizin kutlama etkinlikleri kapsamanda olduğunu kabul ediyorum” dedi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bursa İl Başkanı Emekli Hava Ulaşım Kıdemli Başçavuş Hakkı Şinasi Doğaç Türk, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade etti.