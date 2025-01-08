Cumhurbaşkanı Tatar ile TC Dışişleri Bakanı Fidan heyetler arası görüşmeye geçti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. 

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08/01/2025

Cumhurbaşkanı Tatar ile TC Dışişleri Bakanı Fidan heyetler arası görüşmeye geçti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. 

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı. 

Kıbrıs konusu ve son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu. 

Tatar ile Fidan, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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