Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirlerinin yeni yılını kutladı

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31/12/2024

Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirlerinin yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirerek birbirlerinin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde, Türk milletinin yeni yılını kutladı ve yeni yılın Türk dünyasına, huzur, mutluluk ve refah getirmesi temenni etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar nezdinde Kıbrıs Türk halkına huzur ve esenlikler diledi.

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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirlerinin yeni yılını kutladı
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