Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz inşaat alanında incelemelerde bulundu

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06/09/2024

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Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz inşaat alanında incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclis Binaları inşaat alanını inceldi.

Tatar ile Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile diğer yetkililer eşlik etti.

İnşaatı üstlenen şirket yetkililerinden brifing alan Tatar ile Yılmaz, ardından inşaat alanını gezdi, çalışanlarla anı fotoğrafı çektirdi.

06/09/2024 19:28
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TAGS: Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz inşaat alanında incelemelerde bulundu
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