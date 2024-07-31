Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz gazetecileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere merkezli “Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet” kampanyası organizasyonuyla, ülkeyi ziyaret eden İngiliz gazetecilerden oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, The Telegraph gazetecisi Madeline Grant, GB News yapımcısı Maria Murphy, The Critic'in yardımcı editörü Graham Stewart ve gazeteciler Rebecca Banovic ve Georgia Gilholy yer aldı. Kabulde ayrıca, kampanya eş başkanı Çetin Ramadan ile Meclis Üyesi İlkay Kay ve Cumhurbaşkanı Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ile Cumhurbaşkanı Dışişleri Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Kıbrıs sorununu yeniden gözden geçirmesi ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını, egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü yeniden teyit etmesinin zamanının geldiğini belirtti.

Tatar: Uluslararası toplum taahhütlerini yerine getirmedi

Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkı için gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüm temeli sağlayacağını anlatan Tatar, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Yarım asırdan fazla bir süredir federal temelde yürütülen müzakereler defalarca denendi ve tükendi. Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs'ta bir çözümü iyi niyetle destekledi, Kıbrıs Rum tarafı ise Nisan 2004'te ayrı ayrı düzenlenen eş zamanlı referandumlarda yüzde 76 oranında planı reddetti, Kıbrıslı Türkler tarafından yüzde 65 oranında kabul edildi. Bu sonuca rağmen, Kıbrıs Rum tarafı AB'ye üye olarak kabul edildi, Kıbrıs Türk halkı ise dışarıda bırakıldı. Uluslararası toplumun izolasyonu sona erdirme, direkt uçuşlar ve direkt ticaret başlatma taahhütlerine rağmen, bunlar yerine getirilmedi.

Gençlerimiz birçok spor organizasyonunda kendi kimlikleriyle oynayamıyor. Sporcularımız bu turnuvalara diğer ülkelerin milli takımları aracılığıyla katılmak zorunda. İnsanlık dışı izolasyon, bireysel ve toplumsal olarak insan haklarımızın ihlalidir. Annan Planı sırasında iktidarda olan yeni İşçi Partisi Hükümetinin Kıbrıs sorununa ve Kıbrıs Türk halkı ile ilişkilere yeni ve taze bir bakış açısı getirebilmesini umuyorum.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasının üç büyük kıtanın kesiştiği noktada yer alması ve Türkiye’ye sadece 40 mil uzaklıkta bulunması nedeniyle jeostratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılamamasının nedeninin, Kıbrıs Rum tarafının, Türk Kıbrıs tarafıyla eşitlik temelinde yönetimi ve kaynakları paylaşma konusunda teşvik eksikliği olduğunu dile getiren Tatar, bunun 2017'de Crans-Montana'da düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan zirvede son kez gösterildiğini söyledi.

Tatar, Annan Planı döneminde görevde olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'un bugün Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için gerçekçi ve sürdürülebilir bir temel olduğunu savunduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere ve "Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet Kampanyası"na ziyaret için teşekkür etti.