Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Limasol Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arife Rıdvan başkanlığındaki İngiltere Limasol Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs milli davasına İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin verdiği desteğin önemine değindi ve dernek yönetimine çalışmalarında başarılar diledi

Tatar konuşmasında, dayanışma ve kardeşlik duygusu içinde derneğin yürüttüğü çalışmalar ve etkinliklerle, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin kenetlenmesinin sağlandığını belirterek, yürütülen çalışmaları takdir ettiğini ifade etti.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin gönlünün her zaman ana yurtları ile olduğunu İngiltere’de yaşamış biri olarak yakından bildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkleri ile acı günde tatlı günde yüreklerin bir olduğunu, güçlü bağları daha da pekiştirmek için her zaman çaba gösterdiklerini söyledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.