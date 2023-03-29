Cumhurbaşkanı Tatar İngiltere Parlamentosu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da İngiltere Parlamentosu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz parlamenterlerle görüştü, Lordlar Kamarası oturumuna katıldı.

Tatar, Westminster Sarayı’nda, İngiliz parlamenterlerle yaptığı görüşmede, Kıbrıs Türk halkının garantör ülke İngiltere’den eşitlik ve adalet beklediğini vurguladı, iki devlete dayalı siyasetini anlattı.

Tatar’a İngiltere Parlamentosu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve KKTC Londra temsilcisi Çimen Keskin de eşlik etti.

Bu habere tepkiniz:



29/03/2023 20:39